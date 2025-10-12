El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 6 de la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 17 grados a las 7 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a los 30 grados en la tarde, alrededor de las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 79%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A las 11 de la mañana, se espera que la velocidad del viento alcance los 26 km/h, con dirección este, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura. Por la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Lora del Río disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:48. En resumen, el día de hoy en Lora del Río se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.