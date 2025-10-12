El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, creando un ambiente agradable para las actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 27 grados hacia el mediodía, con un ligero aumento en la sensación térmica debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 71% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad podría hacer que se sienta un poco más caluroso de lo que realmente es.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 13 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h hacia el final de la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Linares pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:41, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Linares se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de las actividades diarias sin la preocupación de la lluvia o el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.