El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 18 grados, alcanzando un máximo de 28 grados durante las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 63% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 41% en las horas centrales de la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde y la noche, alcanzando un 67% hacia las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h hacia las 23:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades en espacios abiertos.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de las festividades del Día de la Hispanidad, con muchas oportunidades para actividades al aire libre, picnics y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:56 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día lleno de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.