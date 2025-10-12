El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 30 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en los momentos más cálidos. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 19:51. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.