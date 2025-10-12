El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y bajando a un 61% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente en las horas de la tarde, alcanzando un 46% hacia las 7 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con una velocidad que oscilará entre los 7 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 27 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas pico.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hay una probabilidad del 10% de tormentas en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde, aunque esta posibilidad es baja y no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados . A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 24 grados hacia las 8 de la noche. El ocaso se producirá a las 19:42, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la ciudad en este día festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.