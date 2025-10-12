El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados hacia las 05:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados a partir de las 14:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 34% hacia las 20:00 horas. Esto indica que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá más seca y cálida, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 13:00 horas. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como celebraciones del Día de la Hispanidad o encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:50 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia las 23:00 horas, lo que sugiere una noche agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.