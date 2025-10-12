El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el centro histórico de Écija o para participar en las festividades locales que suelen celebrarse en esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un máximo de 29 grados . La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 23 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy es propicio para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y participar en las celebraciones que caracterizan esta fecha.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.