El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 28 km/h. Esta brisa fresca será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia el atardecer. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:51. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 10 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será un buen momento para salir a disfrutar del aire fresco.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado, sin riesgo de lluvias y con una brisa agradable que hará más placentera la experiencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.