El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C a las 18°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 30°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso en las horas centrales del día, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad, sin embargo, comenzará a descender, alcanzando un 32% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el este con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h durante la mañana y la tarde. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, hacia la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A partir de las horas de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas. Esto no se traducirá en precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 22°C a las 23:00 horas, con una humedad relativa que aumentará nuevamente, llegando a un 63%.

El ocaso se producirá a las 19:45, momento en el que el cielo se tornará más oscuro, pero sin la amenaza de lluvias. La noche se prevé tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa. En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades diurnas, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.