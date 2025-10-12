El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 21 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 30 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 39% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, predominando direcciones del noreste y este. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que proporcionará un alivio refrescante ante las altas temperaturas.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que permitirá a los residentes de Castilleja de la Cuesta disfrutar de un día soleado y cálido. La puesta de sol se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.