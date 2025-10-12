El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% en la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más agradable, haciendo que la sensación térmica sea más placentera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 67% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 12 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando en intensidad hacia la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o disfrutar de actividades al aire libre con amigos y familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia el anochecer. El ocaso se producirá a las 19:56, momento en el que el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del ambiente. En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el tiempo libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.