El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 30 km/h, con ráfagas que podrían ser más intensas, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, aunque se recomienda precaución en actividades al aire libre debido a la posibilidad de ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la festividad del Día de la Hispanidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 23 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 19:49. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante el calor. Es un día ideal para salir y celebrar, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este 12 de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.