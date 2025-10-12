El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 31 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 31 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades como paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 19:51, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser espectacular, con un cielo que podría teñirse de tonos anaranjados y rosados.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave, es una oportunidad ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.