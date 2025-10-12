El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (73%), irá disminuyendo a medida que el día avance, llegando a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá más seco y cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos predominantes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más altas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:44. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y seco, cielos despejados y vientos suaves. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.