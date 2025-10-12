El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo de la mañana, la temperatura irá bajando gradualmente, pero se mantendrá en un rango cómodo, ideal para actividades al exterior. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 30 grados , lo que podría hacer que la tarde sea bastante cálida.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio del calor durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que puede ser un factor refrescante para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o cualquier otra actividad que requiera buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 23 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:51. En resumen, hoy en Bormujos se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.