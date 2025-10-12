El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 29 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean bastante agradables para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h durante la mañana y la tarde. Este viento ligero contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La ausencia de lluvia también es un alivio para aquellos que planean asistir a eventos o celebraciones al aire libre, como ferias o encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a unos 14 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 19:41, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido.

En resumen, Bailén disfrutará de un día de clima mayormente despejado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y celebrar el día con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.