El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 20°C, proporcionando un inicio de día templado y cómodo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 26°C. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 38% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el calor se sienta más llevadero, aunque es importante mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 35 km/h. Estas condiciones de viento pueden ofrecer un alivio refrescante durante las horas más cálidas, aunque también es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Por la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se anticipa la llegada de algunas nubes altas hacia la noche, sin que esto afecte la temperatura, que se mantendrá en torno a los 20°C.

El ocaso se producirá a las 19:40 horas, momento en el que el cielo comenzará a adquirir tonalidades anaranjadas y rosadas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el día de hoy en Baeza promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para celebrar el día de la Hispanidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.