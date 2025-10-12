El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. La sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre y celebraciones del Día de la Hispanidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo hasta un 32% en las horas más cálidas de la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor calor. A medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 54% hacia las 10 de la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:44, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 9 de la noche y bajando a 21 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista nocturna.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.