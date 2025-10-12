El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 33 km/h, lo que puede ser un alivio ante el calor.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 22 grados al caer el sol, alrededor de las 19:43 horas.

La noche se presentará tranquila y despejada, con temperaturas que continuarán bajando hasta los 14 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que hará que la temperatura se sienta más agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día pleno en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.