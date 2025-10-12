El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 40-50% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más confortable.

El viento soplará desde el sureste al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 7 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el este y el oeste, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean realizar actividades recreativas o disfrutar de un paseo por la naturaleza.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. La salida del sol se producirá a las 08:33, y el ocaso será a las 19:55, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es propicio para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse en el exterior. Asegúrate de hidratarte adecuadamente y protegerte del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.