El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 96% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las horas matutinas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 28 km/h. Durante las primeras horas, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que avanza la jornada, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre y celebraciones del Día de la Hispanidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 19:42, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de las festividades locales que se celebren en esta fecha.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.