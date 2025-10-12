El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:28. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22 y 21 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 60% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progrese, las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 18 grados entre las 05:00 y las 08:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 69% en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 20 grados, y se espera que el cielo siga despejado hasta el mediodía.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender de manera notable, alcanzando los 27 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 18:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad relativa, que descenderá a un 34% en las horas más cálidas del día. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Sin embargo, a partir de las 16:00, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y se espera que a partir de las 20:00, el cielo se torne más nuboso, con una temperatura que descenderá a 29 grados. La probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se prevén lluvias significativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas esperadas.

En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.