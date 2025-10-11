El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente hacia la tarde, aunque no se prevén condiciones que generen incomodidad significativa.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 20 km/h. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Utrera pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que han estado lidiando con el exceso de humedad en días anteriores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 19:51. Este será un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o de una cena en una terraza, aprovechando las agradables temperaturas y la tranquilidad del ambiente.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.