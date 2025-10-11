El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer a las 08:18. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad aumente ligeramente, pero sin llegar a cubrir el cielo por completo. La descripción del estado del cielo indica que habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente templado, con valores que oscilarán entre los 16 y 18 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados. Por la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, rondando el 63% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa que soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán los 10 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias en el día de hoy, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

Los vientos serán suaves, predominando del este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 20 km/h en las horas más activas. Esta brisa, aunque ligera, puede ser refrescante, especialmente en las horas de mayor calor.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.