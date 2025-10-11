El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Las nubes altas que se observan en el cielo no afectarán significativamente la luminosidad, por lo que se espera que el sol brille con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando que el calor resulte agobiante. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente más fresco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 12 y 20 km/h. Este viento, aunque ligero, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las zonas abiertas, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores de la zona.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén cambios significativos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.