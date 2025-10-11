El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% y descendiendo a lo largo del día hasta alcanzar un 32% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura sea más llevadera. Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 20 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:52, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados , lo que permitirá un descanso reparador.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que garantiza un día estable y agradable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.