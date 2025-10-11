El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 22 grados , lo que sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se situará en torno al 54%, lo que contribuirá a una sensación de confort, sin llegar a ser excesivamente húmedo. Este nivel de humedad es típico de la época del año y, junto con las temperaturas agradables, hará que la jornada sea placentera para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 6 a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h en momentos puntuales. Este viento suave será un complemento perfecto para el tiempo, proporcionando una brisa fresca que aliviará el calor del día.

No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, rondando los 22 grados, antes de descender ligeramente hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:47, momento en el que el cielo comenzará a despejarse aún más, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia o el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.