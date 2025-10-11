El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados , lo que augura un inicio de día templado y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 23 grados durante las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 75%, irá disminuyendo a medida que el sol se eleve en el cielo, alcanzando niveles más confortables en torno al 67% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

El viento, que soplará predominantemente del este, tendrá una velocidad moderada de entre 10 y 15 km/h, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca en momentos puntuales. Durante la tarde, se prevé que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos sociales.

El ocaso se producirá a las 19:45, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán en niveles agradables, alrededor de los 18 grados . La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el otoño.

