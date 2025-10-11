El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé que las nubes hagan su aparición en algunos momentos. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las condiciones mejoren, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 79% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 33% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:49, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en el horizonte. La temperatura comenzará a descender gradualmente, proporcionando un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas cálidas, viento moderado y sin posibilidad de lluvia, lo que la convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.