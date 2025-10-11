El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos serán escasos, con una predominancia de cielos despejados que se mantendrán a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 30 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa comenzará en un 69% en la mañana, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, pero sin llegar a niveles incómodos. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica se mantendrá dentro de un rango aceptable, permitiendo disfrutar de las actividades diarias sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Durante las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más calurosas del día, y será ideal para quienes busquen un alivio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los palaciegos podrán disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:52. La noche se presentará tranquila, ideal para actividades familiares o encuentros con amigos.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.