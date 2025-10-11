El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a partir de las 08:24. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad aumente ligeramente, alcanzando un estado nuboso hacia las 03:00 de la mañana, pero sin que esto afecte significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana, donde se registrarán mínimas de 19 grados. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo en la tarde, con un valor de 26 grados a las 16:00. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 39% en la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 19 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 18:00. Este viento podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo que se anticipa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.