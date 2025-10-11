El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se alternen momentos de nubes altas y nubosidad variable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas rondarán los 19 grados, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 71%. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 32 km/h, siendo más intenso durante las horas centrales del día. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, permitiendo que el sol brille con fuerza en varios momentos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, llegando a un 49% en las horas de la tarde. Sin embargo, esto no debería afectar significativamente la sensación térmica, que se mantendrá agradable.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado del este. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deportes o simplemente disfrutar de un día soleado en la ciudad. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de Morón de la Frontera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.