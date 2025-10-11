El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 38% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas del día, contribuyendo a una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo estará seco, lo que puede ser favorable para quienes tengan que realizar tareas de jardinería o mantenimiento en el hogar.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a presentar algunas nubes, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. La puesta de sol se producirá a las 19:46, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.