El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando un 46% por la tarde. Esta reducción en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Moguer pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para actividades recreativas y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.