El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 90% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del este, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Los cielos despejados continuarán hasta el ocaso, que se espera para las 19:44 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se situarán en torno a los 18 grados , manteniendo un ambiente agradable. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la velada. En resumen, Martos disfrutará de un día de otoño caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.