El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 30% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que los residentes y visitantes de Marchena tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:50. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea propicia para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Sin duda, un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.