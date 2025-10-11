El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que comenzará en 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 77% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un aumento en la nubosidad, con el cielo cubierto a partir de las 17:00 horas. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia las 19:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y aumentando su velocidad, alcanzando hasta 8 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el viento se moderará, pero se mantendrá en torno a los 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura. La temperatura mínima de la noche se espera que baje a 17 grados , lo que hará que la velada sea agradable para aquellos que deseen salir a disfrutar del aire libre.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 24 grados , sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.