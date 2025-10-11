El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la hora del almuerzo.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (76%), irá disminuyendo a medida que el día avance, llegando a un 33% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será más llevadera gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución en áreas abiertas, especialmente durante las ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:50 horas. La noche se presentará fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.