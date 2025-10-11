El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. La temperatura oscilará entre los 18 y 17 grados en las primeras horas, con una humedad relativa que rondará el 60%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 20 grados al mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán los 28 km/h provenientes del este, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 17:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa disminuirá a un 34%, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa.

Hacia la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:42. Las condiciones de viento se mantendrán, con ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que este día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión con amigos o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.