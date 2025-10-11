El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 28 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 90% y alcanzando su punto máximo del 100% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 71% a media mañana y bajando a un 41% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será bastante húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento moderado contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los residentes de Lepe podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 26 grados hacia las 18:00 horas y cerrando el día en torno a los 11 grados por la noche. El ocaso se producirá a las 19:57, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy promete ser mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Los habitantes pueden prepararse para un día sin lluvias y con un ambiente cálido, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.