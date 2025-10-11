El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:28. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará ligeramente, alcanzando un estado nuboso entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada, aunque sin previsión de precipitaciones.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y los 30 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 00:00 y descendiendo a 19 grados a la 1:00. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 28 grados a las 14:00 y un máximo de 30 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 18:00 y 26 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 95% a las 9:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 57% a las 11:00 y bajando a un 41% a las 13:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 11:00, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas, especialmente en la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar del tiempo. En resumen, Lebrija disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.