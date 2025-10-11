El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 61% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. La humedad se situará en torno al 35% durante las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la jornada, se registrarán vientos predominantes del sureste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 26 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 19:43 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con vientos suaves que aportarán comodidad. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.