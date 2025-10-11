El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 16:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% a la medianoche y descendiendo a un 54% hacia el final del día. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que hará que la jornada sea más placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 10:00 y las 11:00, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. A medida que el día avance, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque se espera un ligero cambio hacia el este en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

El orto se producirá a las 08:23, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:47, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol. En resumen, Córdoba disfrutará de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de este 11 de octubre una jornada memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.