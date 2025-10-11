El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 38% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en el exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 31 km/h a lo largo del día, lo que sugiere que habrá momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Castilleja de la Cuesta.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:52, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas cálidas y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.