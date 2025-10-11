El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente hasta alcanzar los 16 grados a las 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 18 grados a media mañana y llegando a un máximo de 29 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este aumento de temperatura será acompañado por una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. En las primeras horas, la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la madrugada, pero a medida que avanza el día, se espera que disminuya, situándose en torno al 51% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y este, lo que puede aportar una brisa refrescante en momentos de mayor calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 17 km/h durante la mañana y se intensificarán en la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Cartaya pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.