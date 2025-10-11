El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 31% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo hacia el final del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 08:26 y el ocaso a las 19:50, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de Carmona pueden aprovechar al máximo este día, ya sea disfrutando de un paseo por el campo, organizando un picnic o simplemente relajándose en sus patios. En resumen, el 11 de octubre se perfila como un día ideal para disfrutar del buen tiempo en Carmona, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.