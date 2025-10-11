El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 72% en las primeras horas y disminuyendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades deportivas al aire libre. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un alivio para quienes han experimentado días de lluvia en semanas anteriores.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y un viento que, aunque moderado, aportará frescura. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.