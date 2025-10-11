El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé un aumento de nubosidad hacia la tarde. Durante las primeras horas de la jornada, el cielo estará muy nuboso, especialmente en el periodo de la medianoche hasta la 1 de la mañana, donde las temperaturas rondarán los 17 grados. A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 26 grados a lo largo de la jornada.

La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día. A partir de las 10 de la mañana, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 19 grados a las 11 de la mañana y culminando en un máximo de 26 grados a las 5 de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 35% a las 5 de la tarde. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando un 78% a las 11 de la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Cabra podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posible nubosidad que podría aparecer hacia la tarde, aunque no se anticipan lluvias.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que promete un día ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.