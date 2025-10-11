El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 29 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 73% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 35% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad en descenso permitirá que la tarde sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:52 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que la noche será fresca pero agradable.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olvides hidratarte y protegerte del sol si planeas estar fuera durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.