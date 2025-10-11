El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 18 y 29 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor refrescante, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y agradable.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 19:52, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de la noche sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.